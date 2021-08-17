خبير ثعابين ينفذ أغرب وأدق عملية إنقاذ لأفعى خطيرة

شارك أحد خبراء الثعابين في ولاية أريزونا مقطع فيديو يوضح الإجراء الدقيق المطلوب لتحرير أفعى موهافي الجرسية التي وقعت فريسة في شبكة للطيور.

قال بريان هيوز، صاحب شركة متخصصة في مجال الثعابين، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، إن أحد المنقذين أحضر له أفعى موهافي الجرسية، وهي واحدة من أخطر الثعابين وأكثرها سمية في الولايات المتحدة، لتخليصها من الشباك البلاستيكية.

وأضاف هيوز أن الأفعى الجرسية ، وهي الثانية التي اضطر إلى فك ارتباطها بشبكة الطيور في الأسابيع الأخيرة، كانت في وضع صعب للغاية، حيث اضطر إلى تحرير رأس الثعبان أولاً دون أن ينتهي به الأمر في الجانب الخطأ من أنيابها.

وقال المنقذ إنه يشعر بالقلق من أن الثعبان ربما أصيب بكسر في الفك، لكن الفحص بعد تحريره أظهر أن إصاباته كانت أقل خطورة.

وكتب في وصف الفيديو: “لقد قطعت الشبكة جلد الثعبان وخلقت بضع جروح صغيرة داخل فم الثعبان، لكنني تمكنت من تحريره”.

قال هيوز إن الأفعى ستبقى تحت المراقبة في “منطقة دافئة وجافة” لبضعة أيام للتأكد من أنها بخير قبل إطلاقها مرة أخرى في البرية.

وأضاف: “إذا كنت تستخدم شباك الطيور لإبعاد الحيوانات عن الحديقة، من فضلك ضع في اعتبارك أنها تقتل أيضًا مجموعة متنوعة من الحيوانات الصغيرة”.

وأردف “أعرف أن الكثيرين لا يحبون الثعابين ولا يهتمون ، ولكن هذه القائمة تشمل أيضًا الطيور من جميع الأنواع، والثعابين غير الضارة التي قد تجدها مفيدة والخفافيش، والسحالي، والثدييات الصغيرة مثل جرذان الكنغر”.

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