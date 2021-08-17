ارتفاع شحنات أجهزة “كروم بوك” 75٪ مقارنة بالعام الماضي

كانت أجهزة “كروم بوك” سلعة ذات أهمية كبيرة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث زادت الشحنات بنسبة 75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تم شحن حوالي 11,9 مليون من أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال الربع من أبريل إلى يونيو ، أو 13 في المائة من جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وفقًا لشركة Canalys العالمية لأبحاث السوق.

أشارت الشركة في تقرير لها: “ضاعف بائعو أجهزة “كروم بوك” استثماراتهم في فئة المنتجات، واستمر معظمهم في تحقيق عوائد قوية من حيث النمو”.

وتصدرت “إتش بي” مجموعة الشحنات مع 4,3 ملايين وحدة، بزيادة قدرها 116 بالمائة عن الربع الثاني من العام الماضي، تليها لينوفو (2,6 مليون وحدة) وإيسر (1,8 مليون وحدة).

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