جيسيكا بيل تتحدث عن كواليس إنتاج مسلسل “Cruel Summer”

تحدثت النجمة الهوليودية البارزة جيسيكا بيل عن تجربتها في الإنتاج التنفيذي لمسلسلها “Cruel Summer”.

ويستند المسلسل إلى قصة فيلم الإثارة النفسي حول حكاية كيت واليس (أوليفيا هولت) وجانيت تورنر (كيارا أوريليا)، عندما تختفي كيت، الفتاة الشعبية، وتتهم الدخيلة جانيت بأنها مرتبطة باختفاء كيت.

وقالت “بيل” في حديثها عن تجربتها مع المسلسل: هذا النوع هو المفضلّ لدي الذي يدور حول الجرائم الواقعية، وبالتالي لن أتردد في تبني أي دراما تدور حول واقعة حقيقية.

تم إنتاج العرض من خلال شركة Biel’s Iron Ocean Productions مع شريكتها المنتجة ميشيل بيربل، علمًا بأنه كان هناك تعاون للثنائي سابقًا في مسلسلي “The Sinner” و “Limetown”، كما أن تيا نابوليتانو هي أيضًا منتجة تنفيذية في المسلسل.

وأنتجت “بيل” عرضًا كان الأكثر مشاهدة على شبكتها وهو خطوة نحو هدفها المتمثل في صنع محتوى يبرز الأصوات الأنثوية.

بالإضافة إلى النساء اللواتي يظهرن على الشاشة< فإن جميع الأدوار التي تتم خارج الكاميرا تقريبًا تشرف عليها النساء.

ويتميز مسلسل “Cruel Summer” بأنه ذو إنتاج مثير للإعجاب بسبب جدوله الزمني غير الخطي، حيث تدور أحداث المسلسل في منتصف التسعينيات، ويتم سرده على مدار ثلاثة فصول صيفية من خلال تغيير وجهات النظر، كما تم تصويره أثناء انتشار الوباء.

وقالت “بيل”: الجزء الأكثر تحديًا ، إلى جانب الإنتاج الفعلي الذي يحدث أثناء الوباء، أعتقد أنه كان الجداول الزمنية الثلاثة ، مما يحافظ على قصة كل شخص وشخصيته وحالته العاطفية على المسار الصحيح، مما يساعد الممثلين على معرفة مكان وجودهم وإلى أين يتجهون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية