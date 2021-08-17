رسمياً – اسوس تعلن عن هاتف ROG Phone 5s بمعالج Snapdragon 888 Plus

في وقت سابق من عام 2021 أطلقت شركة اسوس هاتف ROG Phone 5 جنباً إلى جنب مع هاتف ROG Phone 5 Pro وهاتف ROG Phone 5 Ultimate وهي بدون شكل من أقوى وأفضل هواتف الأندرويد الموجهة خصيصاً لهواة ألعاب الهواتف المحمولة.

ولكن يبدو أن شركة اسوس لم تكتفي بذلك فقط، فكما ذكرنا لكم مؤخراً بالأمس القريب، أن الشركة تستعد بالفعل لإطلاق سلسلة ROG Phone 5s والتي ستتمتع ببعض المزايا الجديدة التي تستحق الاهتمام.

الاختلاف الأساسي بين سلسلة ROG Phone 5 و ROG Phone 5s هو أن السلسلة الجديدة سوف تحتوي على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 888 Plus بدلاً من Snapdragon 888.

هذا الاختلاف يجلب تردد سرعته أعلى مقارنة بالهاتف الأصلي نظرياً، ولكن على أرض الواقع هو في الحقيقة لن يشكل أي أهمية حقيقية. ولكن بالتأكيد هواة الألعاب يبحثون عن أي ترقية حتى وإن كانت طفيفة في قوة المعالجة.

الاختلاف الرئيسي الثاني هو أن شاشة الهاتف الجديد جلبت معدل استجابة أسرع للمس حيث وصلت إلى معدل 360Hz بدلاً من 300Hz في النسخ الأصلية من الهاتف.

لا يوجد أي اختلافات أخرى واضحة، فكلاهما بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 144Hz وزمن استجابة 1ms بدقة عرض +FHD وستكون هناك طرازات بذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 أو 16 جيجابايت وسعة التخزين تتراوح بين 128 و 256 جيجابايت ولا يوجد منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة MicroSD.

بطارية الهاتف سعتها 6000 ميللي أمبير في الساعة مع الدعم لميزة الشاحن فائق السرعة بقوة 65 واط. وحدة الكاميرا لا تزال هي بالضبط بدون أي اختلاف يذكر. وللأسف الهاتف لم يحصل على أي تصنيف IP Rating للحماية من الماء.