حيلة غذائية “بسيطة وغير مكلفة” لإنقاص الوزن.. اعرفها

كشف خبير التغذية والمقدم التليفزيوني، الدكتور مايكل موسلي، عن حيلته الغذائية لإنقاص الوزن، موضحًا أن فقدان الوزن هو شيء يريد الكثير من الناس تحقيقه، ولكن بدون التوصيات الصحيحة، ينجح القليل منهم فقط في تحقيقه.

وقال د. “موسلي”: تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين مثل البيض، هو أساس النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والذي يعتبر من أكثر الخطط الغذائية فعالية للحفاظ على لياقتك وصحتك.

وأضاف: تشمل القائمة الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتين الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفول والحبوب والأسماك.

وأضاف: النظام الغذائي المتوسطي منخفض الكربوهيدرات له قوة فريدة ليس فقط لاستعادة قدرة جسمك على الوصول إلى وزنه المثالي والبقاء هناك، ولكن أيضًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بمعنى أن التركيز يتعلق بتناول المزيد من الأطعمة المناسبة.

وأردف: هذه الأطعمة لن تجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل توفر أيضًا مغذيات مهمة وفوائد صحية وطعمًا لذيذًا.

كما أوصى الدكتور موسلي بالتمارين عالية الكثافة باعتبارها الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن بسرعة.

وقال: إنها ليست طريقة فعالة للغاية للحصول على اللياقة فحسب، بل إنها أيضًا سريعة بشكل لا يصدق ، مما يعني أنه لا يوجد عذر لعدم القيام بذلك.

وأضاف: “أوصي بـ 10 دقائق فقط على دراجة ثابتة ثلاث مرات في الأسبوع ، بالإضافة إلى تمارين تقوية سريعة لا تتطلب معدات خاصة”.

وأردف: إذا لم يكن لديك دراجة تمارين رياضية ، يمكنك محاولة ركوب الدراجة على الطريق صعودًا إلى أعلى التل، أو صعود الدرج، أو القيام بجولات قصيرة عند الركض، أو فقط ارفع سرعة مشيك حتى تتنفس بصعوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية