تحديث iOS 15 – كيفية تشغيل و تعطيل الوضع الليلي في الكاميرا؟

واحدة من المزايا الجديدة في تحديث iOS 15 هو إتاحة خيار تفعيل و تعطيل الوضع الليلي Night Mode في كاميرا الايفون.

الوضع الليلي Night Mode في كاميرا الايفون يتيح للمستخدم التقاط صور بجودة مقبولة أثناء الليل في ظل الإضاءة المنخفضة.

تلك الميزة متاحة بشكل أساسي في هواتف ايفون 11 و ايفون 12 ويتم تفعيلها بشكل تلقائي عندما تشغيل الكاميرا وتحليل المشهد دون أي تدخل من المستخدم.

يمكن للمستخدم معرفة إذا ما كان الوضع الليلي مفعل أو لا من خلال أيقونة صفراء أعلى الشاشة، وبعد التقاط الصورة يظهر فيها رقم يشير إلى عدد الثواني الذي يعادل وقت التعريض Exposure Time الذي التقطت فيه الصورة.

يتوقف زمن التعريض على شدة الظلام داخل المشهد، وكلما كان المشهد أكثر إظلاماً والإضاءة منخفضة بشكل شديد كلما كان وقت التقاط الصورة أكبر أي زاد زمن التعريض.

هواتف ايفون 12 علاوةً على ذلك تتيح للمستخدم التقاط صور السيلفي من الكاميرا الأمامية أيضاً باستخدام الوضع الليلي Night Mode.

تشغيل و تعطيل الوضع الليلي Night Mode في كاميرا الايفون

كما ذكرنا سابقاً، فإن الوضع الليلي Night Mode عند التصوير بكاميرا الايفون يتم تشغيله وتعطيله تلقائياً وفقاً لظروف الإضاءة في المشهد لكن ذلك سوف يتغير مع تحديث iOS 15.



تحديث iOS 15 سوف يتيح لك تشغيل أو تعطيل الوضع الليلي في الكاميرا إذا أردت ذلك. يمكن ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > الكاميرا Camera > الاحتفاظ بالإعدادات Preserve Settings > سوف تجد خيار لتفعيل وتعجيل الوضع الليلي Night Mode وهذا خيار جديد لم يكن موجود سابقاً.

هذا الخيار سوف يمنحك حرية التصوير في المشاهد الليلية والإضاءة المنخفضة دون أن يفرض عليك نظام التشغيل تفعيل الوضع الليلي، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة للمصورين الاحترافيين.

بالنسبة للمستخدم العادي، يفضل أن يجعل الإعدادات كما هي حتي يحصل على صورة مناسبة في الإضاءة الليلية.

من المزايا الأخرى الجديدة التي أضافتها ابل في الكاميرا عبر تحديث iOS 15 ميزة تحسين جودة الصور من خلال إزالة توهج العدسات الذي يجعل الصور تحتوي على شوائب غير لطيفة.

تحديث iOS 15 لا يزال حالياً في الوضع التجريبي وسوف يتم إطلاقه بشكل نهائي في شهر سبتمبر المقبل.