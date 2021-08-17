خدمة ابل باي Apple Pay للدفع الإلكتروني الآن متاحة في قطر!

خدمة ابل للدفع الإلكتروني المعروفة باسم ابل باي Apple Pay باتت الآن متاحة داخل دولة قطر لتصبح ثالث دولة عربية تتوفر بها الخدمة بعد المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.

بدايةً سوف تكون خدمة ابل باي Apple Pay متاحة داخل قطر من خلال بنك قطر الوطني QNB في حين سوف يتم إضافة المزيد من البنوك إليها خلال الفترة القادمة.

وفقاً للمدير العام لمجموعة QNB السيدة هبه التميمي، فإن بنك QNB قد أخذ زمام المبادرة لإطلاق ميزة Apple Pay للدفع الإلكتروني في السوق القطري لتلبية احتياجات المستخدمين والتسهيل عليهم وتزويدهم بأحدث التقنيات على حد تعبيرها.

هذه خطوة مميزة للغاية خاصةً وأن قطر سوف تستضيف كأس العالم 2022 ومن المهم توافر مزايا مريحة للدفع الإلكتروني كخدمة ابل باي الشهيرة، ونأمل أن تتوفر الميزة قريباً في باقي الدول العربية.

ما هي خدمة ابل باي Apple Pay تحديداً؟

خدمة Apple Pay هي خدمة دفع إلكتروني تعمل من خلال أجهزة آبل للشراء من المتاجر أو التسوق على الإنترنت بسهولة وآمان وبدون الحاجة الدائمة إلى بطاقات الائتمان لأنك سوف تقوم بإضافتها بالفعل إلى حسابك في الخدمة.

كيف تعمل ؟

تعمل خدمة Apple Pay بعد ربطها بكروت الشراء والبطاقات الائتمانية الخاصة بك، ثم استخدام الهاتف للدفع على ماكينات نقاط التجزئة POS الموجودة في المتاجر أو عند التسوق على الإنترنت. بالطبع لا توجد هناك أي تكاليف إضافية.

مثلاً في قطر، يمكن لعملاء بنك قطر الوطني QNB والبنوك الأخرى لاحقاً إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم في تطبيق المحفظة Wallet عبر إدخال البيانات الخاصة بها وتفعيلها بعد إدخال رمز التفعيل الذي يصل للهاتف ليصبح بذلك المستخدم قادراً على الدفع مباشرةً عبر الايفون الخاص به أو ساعة ابل في المتاجر أو على الإنترنت بدون الحاجة لاستخدام البطاقة نفسها.