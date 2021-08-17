ساعة جالكسي Watch 4 تتضمن مساعد صوتي واحد وهو ليس مساعد جوجل الرقمي

بالطبع وكما تعلمون أن العملاق الكوري “سامسونج” قام بالإعلان عن منتجاته الجديدة يوم 11 أغسطس الماضي ضمن فعاليات حدث Galaxy Unpacked 2021.

ومن خلاله قامت الشركة بالإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها الرائدة القابلة للطي وساعتين ذكيتين جديدتين وهما Galaxy Watch 4 والإصدار الكلاسيكي الأخر Galaxy Watch 4 Classic ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن الساعات الجديدة من هنا. ولكن هناك المزيد لنتحدث عنه.

لقد تبين أثناء مراجعات مواقع الطرف الثالث أن ساعة سامسونج الجديدة جالكسي Watch 4 تتضمن مساعد صوتي واحد وهو المساعد الرقمي الخاص بشركة سامسونج “Bixby” – على الرغم من كونها تعمل بنظام Wear OS. ومن خلال حديث المراجعين يتضح أن شركة سامسونج لم تقدم لهم أي تعليق بخصوص هذا الأمر بالتحديد.

على كل حال من المحتمل أن يتم إضافة مساعد جوجل الرقمي في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي فمساعد الشركة الافتراضي هو الوحيد المتاح على ساعة سامسونج جالكسي Watch 4.

الشيء الذي يجعلنا نعتقد أنه سيتم إضافة مساعد جوجل في المستقبل هو أن الإعدادات تحتوي على خيار يتضمن التبديل بين المساعدين الرقمين، وفي هذه الحالة هذا يعني أنه يمكنك تنزيل مساعد جوجل عن طريق تحديث نظام التشغيل أو التنزيل مباشرة من متجر جوجل بلاي.

للأسف مساعد سامسونج “Bixby” لم يكن سعيد الحظ برغم وجوده على العديد من أجهزة الشركة، ولم يكتسب الشعبية التي كانت تتوقعها سامسونج له. هناك مساعدين رقميين منافسين تمكنوا من تحقيق تلك الشعبية بفضل حيادية نظامهم الأساسي والتحسينات الإضافية التي يتلقوها كل يوماً عن الأخر، وهنا نقصد مساعد أمازون الرقمي Amazon Alexa.

في الواقع معظم مستخدمي هواتف سامسونج يقومون بإعادة تعيين زر Bixby في هواتفهم الأندرويد باستخدام أدوات الشركة التي توفرها لهم أو حتى باستخدام أدوات طرف ثالث خارجية.

عملت سامسونج مع جوجل طوال الفترة الماضية لكي تتمكن من توفير أحدث التطبيقات لساعة جالكسي Watch 4، وعلى الرغم من وجود تطبيق جوجل بلاي على الساعة إلا أنه لا يعمل حتى هذه اللحظة. نعتقد أن شركة سامسونج ستكون قادرة على وضع النقاط فوق الحروف تماماً في يوم 27 أغسطس القادم قبل الإطلاق الرسمي للساعة في الأسواق.