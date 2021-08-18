أخصائي روسي بعلم الأمراض يكشف “السر الرئيسي” للفيروس التاجي المستجد

روسيا – كشف الدكتور فسيفولد تسينزربينغ، من مركز ألمازوف في بطرسبورغ، :السر الرئيسي” للفيروس التاجي المستجد.

ويشير الأخصائي في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن أسباب وفاة المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” درست بما فيه الكفاية. ولكن لماذا البعض يصاب بالشكل الخفيف من المرض، والبعض الآخر بالشكل الحاد منه، ويتعافون أيضا، حتى عند غياب الأجسام المضادة؟

ويقول الأخصائي موضحا، “حلمنا ذات يوم، أن يصبح “كوفيد مشابها للحصبة: أي تنشأ لدى الشخص بعد شفائه من المرض أو بعد التطعيم، مناعة ضده مدى الحياة”.

ولكن مع الفيروس التاجي المستجد لم يحصل هذا. لأنه يصيب خلايا الذاكرة في المنظومة المناعية.

ويذكر أن عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية بلغت 207.1 مليون شخص. أما وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز تجاوز عددهم 207.8 مليون شخص. وبلغ عدد المتوفين بسبب “كوفيد-19” في العالم أكثر من 4.3 مليون شخص. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي فيها أكبر عدد من الإصابات تليها الهند وبعدها البرازيل وتأتي بعدها روسيا، حيث بلغ عدد المصابين فيها 6 642 559 توفي منهم 172 110 وتعافى 5 918 324.

المصدر: نوفوستي

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