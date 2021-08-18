شاشة هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 3 تحتوي على تقنية ECO 2 OLED لتوفير الطاقة

لم يمض الكثير منذ أن أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد الجديد جالكسي Z Fold 3، ولكن يبدو أن الهاتف القابل للطي يحتوي على تقنية جديدة لم تتحدث عنها الشركة أثناء حدث Galaxy Unpacked.

حيث قامت شركة سامسونج مؤخراً بالحديث عن تقنية جديدة متواجدة في شاشة الهاتف، والتي أطلقت عليها اسم Eco 2 OLED، والتي من شأنها أن تلعب على توفير طاقة البطارية بشكل أفضل كثيراً مقارنة بهاتف الجيل الماضي.

خلال حوارها الصحفي أعلنت شركة سامسونج أن تقنية ECO 2 OLED سمحت لهاتف جالكسي Z Fold 3 بعدم الاحتياج إلى طبقة المستقطب البلاستيكية والتي يتم استخدامها عادة في الهواتف الذكية من أجل عكس الضوء الخارجي، وفي نفس الوقت فهي تساعد على تقليل معدل انبعاث الضوء من شاشة الهاتف بنسبة 50% تقريباً.

أما بالنسبة لشاشة الهاتف الجديد جالكسي Z Fold 3 فقد احتوت على ما أطلقت عليه الشركة اسم هيكل البكسل المبتكر والذي يساعد شاشة Eco 2 OLED على تحسين معدل انبعاث الضوء من الشاشة بنسبة 33%. وفي نفس الوقت ساعد الهيكل الجديد على تحسين عمر البطارية بنسبة 25% مقارنة بهاتف الجيل الماضي جالكسي Z Fold 2 أو مقارنة بأي شاشة OLED عادية. ولكن هذا ليس كل شيء.

حيث أضافت الشركة أثناء حديثها أن تقنية العرض الجديدة ساعدت الكاميرا المتواجدة أسفل الشاشة التي تعمل من خلال مستشعر دقته 4 ميجابيكسل للحصول على نسب أعلى من الضوء، وهذه كانت الميزة الأساسية التي يمكن أن تساعد الهواتف القابلة للطي بتوفير تجربة استخدام ومشاهدة للوسائط بملء الشاشة بشكل أفضل من الهواتف العادية.

تقول شركة سامسونج أن تقنية Eco 2 OLED استطاعت أن تحصد على براءة اختراع في 7 دول مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نعتقد في النهاية أننا سوف نتعامل مع هذه التقنية بشكل أكبر في المستقبل القريب، وأنه من المتوقع رؤيتها في عدد كبير من الهواتف الذكية في المستقبل.