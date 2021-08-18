تحديث iOS 14.7.1 – مشاكل في الشبكة وارتفاع حرارة الايفون بعد التحديث!

منذ عدة أسابيع أطلقت ابل تحديث iOS 14.7.1 لهواتف الايفون والذي كان مخصصاً لجعل هواتف ايفون 12 داعمة لبطارية MagSafe الجديدة بالإضافة إلى عدة إصلاحات كإصلاح مشكلة تسمية الوايفاي وأشياء أخرى.

بعد قيام المستخدمين بالتحديث إلى iOS 14.7.1، تصاعدت الكثير من الشكاوى حول وجود مشكلة في شبكة الاتصالات وظهور رسالة “لا توجد خدمة” أو “No Service” بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة هواتف الايفون بشكل غير مبرر.

يمكن بسهولة تتبع تلك المشكلات على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني حيث نجد الكثير من المنشورات حول الأمر، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر حيث شاعت الكثير من التغريدات التي تشكو من نفس المشكلات بعد التحديث.

لا يقتصر الأمر في تحديث iOS 14.7.1 على مشكلات الشبكة وارتفاع درجة الحرارة، بل هناك أيضاً بعض الإشارات إلى استنزاف أسرع للبطارية مما سبق.

بالنسبة لمشكلة الشبكة وظهور “رسالة لا توجد خدمة” أو “No Service” فقد حاول المستخدمون حلها بالطرق التقليدية المتبعة في مثل تلك الحالات عبر إعادة تشغيل الجهاز، أو تشغيل وتعطيل وضع الطيران، وحتى استخراج شريحة الاتصال وإعادة إدخالها مرة أخرى وإعادة ضبط إعادة الشبكة.

كل الحلول السابقة يبدو أنها لم تجدِ نفعاً، ولم تصلح المشكلة التي أوجدها تحديث iOS 14.7.1 خاصةً وأنها مشكلة مزعجة للغاية تحول دون عمل المكالمات الهاتفية.

بالنظر إلى شكاوى المستخدمين، تبدو المشاكل متعلقة نوعاً ما بالإصدارات الأقدم من الايفون في حين كانت الشكاوى أقل في الإصدارات الأحدث.

مع تتابع هذه الشكاوى قد تقوم ابل بإطلاق تحديث فرعي جديد خلال الفترة المقبلة لحل المشاكل السابق ذكرها، وذلك قبل الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 15 الذي لا يزال في الوضع التجريبي ومن المقرر إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر المقبل لكافة المستخدمين.

هل واجهت أي مشاكل بعد التحديث إلى iOS 14.7.1 ؟