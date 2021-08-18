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عائلة عادل إمام غاضبة من شائعات إصابته بالكورونا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت مصادر مقربة من النجم المصري عادل إمام الشائعات التي انتشرت على مواقع الإنترنت وتحدثت عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكدّ المصدر ذاته بأنّ عائلته النجم المصري لم تقم بزيادة الإجراءات الصحية لحمايته من كورونا، وبأنّها لا زالت تقوم بنفس الإجراءات التي التزمت بها منذ انتشار المرض.

وأشار المصدر لأنّ عادل إمام يقيم حالياً في الساحل الشمالي حيث يقضي إجازة الصيف كما اعتاد كل عام.

ونفى المصدر ذاته الشائعات التي تحدثت عن اعتزاله التمثيل بسبب تراجع صحته، وقال إنّ الزعيم في صحة جيدة ولا يعاني من أية أمراض.

من جهةٍ أخرى أبدت عائلة النجم المصري انزعاجها من الشائعات المتكررة حول وفاته وإصابته بالكورونا واعتزاله التمثيل، ودعت مروجيها للتوقف عن إطلاقها.

يذكر أنّ آخر ظهور للزعيم كان في مسلسل فلانتينو الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي وحقق نسبة مشاهدة جيدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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