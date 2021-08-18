بسام كوسا يطلق حسابه الرسمي الأول على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن الفنان السوري بسام كوسا عن إطلاق حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النجم المشهور بالإدعشري في مسلسل باب الحارة، والمخرز في مسلسل ليالي الصالحية السوري في فيديو قصير نشره على حسابه في فيس بوك، إنّ وجود مجموعة من الصفحات المزيفة باسمه دفعه لإطلاق هذه الصفحة، ودعا عشاقه لمتابعتها من أجل الاطلاع على آخر أخباره منها.

انضمام بسام كوسا لمواقع التواصل الاجتماعي حظي بترحيبٍ كبيرٍ من عشاقه الذين أيدوا هذا القرار.

يذكر أنّ النجم السوري ظهر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل سوق الحرير.

ومسلسل سوق الحرير من إخراج المثنى صبح وبطولة بسام كوسا، كاريس بشار، فادي صبيح، عبد الهادي الصباغ، وفاء موصللي، وغيرهم من النجوم.

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