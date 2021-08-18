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لهذه الأسباب عليك تناول الأناناس باستمرار

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المركز الاتحادي الألماني للتغذية احتواء الأناناس على فوائد كبيرة للجسم، بسبب العناصر الغذائية المميزة التي يضمها.

وقال المركز الألماني إنّ الأناناس غني بالمعادن كالحديد، النحاس، المنغنيز، البوتاسيوم، الزنك، المغنيزيوم.

وأوضح المركز أهمية الأناناس في تعزيز وتقوية الجهاز المناعي بسبب احتوائه على فيتامين سي بكميات جيدة.

وأشار المركز لدور هذه الفاكهة في محاربة العمليات الالتهابية في الجسم التي ترافق أمراض الروماتيزم والسكري، وأكدّ احتوائه على أنزيم ينشط عملية الهضم، ويحسن امتصاص البروتينات وعملية سريان الدم.

كما أكدّ المركز الألماني أن الأناناس غذاء مناسب للحميات الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على كمية جيدة من الألياف التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة لكمية السعرات القليلة التي يضمها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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