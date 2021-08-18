مدرسة بريطانية نائية تعرض فرصة عمل براتبٍ خيالي

أعلنت المدرسة الوحيدة في جزيرة فير آيل الواقعة في منطقة شمال المملكة المتحدة عن حاجتها لمدير مدرسة.

وقالت المدرسة إنّها تسعى لتوظيف مدير مدرسة للإشراف على 3 تلاميذ و3 طلاب يدرسون في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 شخصاً.

وأغرت المدرسة الأشخاص الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة بالراتب الضخم الذي سيحصل عليه المدير والذي يقدر ب6500 دولار شهرياً.

وحدد المسؤولون عن المدرسة مهمة المدير الجديد بالعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع، وأكدّوا بأنّ الأشخاص المرشحين للعمل سيجرون المقابلات في الجزيرة، وستقوم الحكومة بتحمل كامل نفقات ذهابهم إليها.

يذكر أنّ مساحة الجزيرة النائية تصل إلى 3 أميال مربعة، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الموجودة فيها، وبانتشار الطيور البحرية وخاصةً طائر البوفان.

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