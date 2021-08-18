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مدرسة بريطانية نائية تعرض فرصة عمل براتبٍ خيالي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المدرسة الوحيدة في جزيرة فير آيل الواقعة في منطقة شمال المملكة المتحدة عن حاجتها لمدير مدرسة.

وقالت المدرسة إنّها تسعى لتوظيف مدير مدرسة للإشراف على 3 تلاميذ و3 طلاب يدرسون في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 شخصاً.

وأغرت المدرسة الأشخاص الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة بالراتب الضخم الذي سيحصل عليه المدير والذي يقدر ب6500 دولار شهرياً.

وحدد المسؤولون عن المدرسة مهمة المدير الجديد بالعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع، وأكدّوا بأنّ الأشخاص المرشحين للعمل سيجرون المقابلات في الجزيرة، وستقوم الحكومة بتحمل كامل نفقات ذهابهم إليها.

يذكر أنّ مساحة الجزيرة النائية تصل إلى 3 أميال مربعة، وتشتهر بالمناظر الطبيعية الموجودة فيها، وبانتشار الطيور البحرية وخاصةً طائر البوفان.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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