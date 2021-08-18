عملة معدنية تباع بالمزاد العلني بسبب خطأ في سكها

شهد مزادٌ علني أقيم على موقع إي باي بيع عملة نادرة من فئة ال50 بنساً سُكّت عام 2011 بسعرٍ وصل إلى 360 جنيه إسترليني.

وبرر القائمون على المزاد ارتفاع قيمة العملة المعدنية بالخطأ الذي أصابها أثناء عملية السك، حيث كانت الخطوط الموجودة فيها أقل من الخطوط المفروض تواجدها.

وتعرض العملة التي تعد إحدى 29 عملة تم سكها بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، ويظهر على جانبٍ واحدٍ منها صورة سباح بوجهٍ واضح بسبب عدد الخطوط القليل.

وأكدّ القائمون على المزاد تنافس 8 أشخاص على شراء العملة النقدية، حيث قاموا ب47 محاولة شراء قبل أن يظفر شخصٌ لم تكشف هويته بها.

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