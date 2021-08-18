سلسلة سامسونج جالكسي S22 – هل هناك اختلافات بينها وبين جالكسي S21 ؟

ما زال يفصلنا عدة أشهر عن إطلاق شركة سامسونج لهواتفها الرائدة القادمة جالكسي S، ولكن هذا لم يمنع المسربين من توقع المواصفات الرئيسية للسلسلة القادمة، حيث قام المسرب الشهير tipster FrontTron بنشر بعض التفاصيل على موقع تويتر والتي ادعى أنها مواصفات سلسلة سامسونج جالكسي S22.

بادئ ذي بدء سيحتوي هاتف جالكسي S22 القياسي على شاشة بلوحة عرض LTPS قياس 6.06 بوصة، بينما سيحتوي هاتف جالكسي S22 Plus على شاشة قياسها 6.55 بوصة، أما بالنسبة لهاتف جالكسي S22 Ultra فسوق يأتي بشاشة LTPO قياسها 6.81 بوصة. من خلال هذه المواصفات يبدو أن شاشات السلسلة القادمة لا تختلف عن الجيل الحالي.

بالنسبة لمواصفات الكاميرا في الهواتف الثلاثة، فقد ذكر المصدر من قبل أن كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus سيحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا الزاوية العريضة بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر تيليفوتو بدقة 12 ميجابيكسل. ولكننا لم نحصل على مواصفات الكاميرا في هاتف جالكسي S22 Ultra.

اقترح المصدر أن المستشعر الرئيسي في كاميرا هاتف جالكسي S22 Ultra بدقة 108 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع عدستان تقريب بدقة 12 ميجابيكسل، بجانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل. ومن المحتمل أن تدعم الكاميرا ميزة التثبيت البصري بالليزر.

هناك اختلافات ملحوظة في سعة البطارية لهواتف سامسونج جالكسي S22، حيث اقترح المصدر أن هاتف جالكسي S22 سيحتوي على بطارية سعتها 3800 ميللي أمبير فقط، بينما هاتف جالكسي S22 Plus سيأتي مرفقاً ببطارية سعتها 4600 ميللي أمبير. هذا يعني أن هناك تضحية بسعة 200 ميللي أمبير عن هواتف الجيل الحالي. أما بالنسبة لهاتف جالكسي S22 Ultra فسوف يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميللي أمبير، دون اختلاف عن هاتف جالكسي S21 Ultra.

من المحتمل أن تحتوي هواتف السلسلة الجديدة على معالج Exynos 2200 الجديد من سامسونج وهذه المعالجات ستحتوي على معالج رسوميات من AMD مما يعني أنه ستدعم تقنية تتبع الأشعة وقدرات تظليل المعدل المتغير. في الختام يعتقد المسرب أنه ستكون هناك أزمة في توفر السلسلة الجديدة نتيجة العجز العالمي في رقائق المعالجة.