شاحن لاسلكي بسعر رخيص من أوبو

كشفت شركة أوبو الصينية عن شاحن لاسلكي جديد بشحن سريع وسعر رخيص أطلقت عليه Opoo Wireless Charge 15W.

وصممت الشركة الصينية شاحنها الجديد بشكلٍ دائري وطلته بلونٍ أبيض، وسيدعم تقنية شحن Qi.

ويتميز الشاحن بسطحه الجلدي الذي يجعله قادراً على تثبيت الهواتف المجهزة بالزجاج في مكانها، وباحتوائه على مؤشر LED يظهر نسبة الشحن.

وأكدّت الشركة قدوم الشاحن الجديد ب6 طبقات حماية وهي الحماية من التيار الزائد، الحماية من الجهد الزائد، الحرارة الزائدة، الجهد المنخفض، الحماية الكهروستاتيكية، بالإضافة لاكتشاف الأجسام الغريبة، وسيحتوي الشاحن على منفذ USB-C وكابل شحن USB-A.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 15 دولار أمريكي.

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