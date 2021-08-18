هاتف جديد بمواصفات خارقة من غوغل

رفعت شركة غوغل الأمريكية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ من عائلة Pixel أطلقت عليه Pixel 5a 5G.

ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 765 5G ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6.34 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4680 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية يوم 26 أغسطس الجاري بسعر يصل إلى 449 دولار أمريكي.

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