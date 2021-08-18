تحديث iOS 15 – ما الجديد في النسخة التجريبية السادسة Beta 6 ؟

ابل لازالت مستمرة في إطلاق الإصدارات التجريبية لنظام iOS 15 بشكل متتابع استعداداً لإطلاق النظام بشكل رسمي قريباً، الآن أطلقت ابل النسخة التجريبية السادسة من النظام iOS 15 Beta 6 مع بعض التغييرات والتعديلات، سوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

متصفح سفاري

متصفح سفاري لا يزال يستحوذ على اهتمام كبير من ابل ومهندسوها، ولا يكاد يمر تحديث تجريبي للنظام إلا وهناك جديد يخص متصفح سفاري. في الإصدار التجريبي السادس iOS 15 Beta 6 أضافت ابل خيار يسمح للمستخدم بالتحكم في موضع شريط العنوان سواء بأعلى الشاشة كما هو معتاد أو أسفلها.

أيضاً هناك خيارات أخرى للتحكم بوضع شريط العنوان والأدوات في وضع الأفقي Landscape وكذلك التحكم في شفافيته من خلال خيار “Allow Website Tinting”. بالضغط على أيقونة Aa سوف تظهر لك قائمة خيارات متعددة منها أيضاً يمكنك التحكم بموضع شريط العنوان بسهولة.

أيضاً تم تغيير طريقة عرض العلامات المرجعية والتاريخ وقائمة القراءة عندما يكون شريط العنوان موضوعاً أسفل الشاشة، حيث تظهر هي الأخرى أسفل الشاشة محتلةً مساحة أقل على الشاشة.

إزالة ميزة مشاركة الشاشة SharePlay !!

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay في فيس تايم تسمح لك بمشاركة محتوى الشاشة المعروض عندك مع الطرف/الأطراف الأخرى للمكالمة بحيث يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو معاً آنيا، أو الاستماع للموسيقى بشكل متزامن، أو مشاهدة عرض تقديمي مباشرة من جهازك، ومشاركة كل ما يدور على شاشتك.

ابل في الإصدار التجريبي السادس iOS 15 Beta 6 قامت بتعطل تلك الميزة بشكل مفاجيء، وأعلنت أنها لن تكون متواجدة عند إطلاق تحديث iOS 15 رسمياً وإنما سوف تؤجل إطلاقها إلى حين دون الإعلان عن موعد محدد أو أسباب واضحة لهذا القرار.

ابل سوف تستمر في إطلاق النسخ التجريبية لأنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها حتى موعد الإطلاق الرسمي المقرر له شهر سبتمبر المقبل.