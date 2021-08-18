يوتيوب تطلق ميزة إظهار فصول الفيديو ضمن نتائج البحث

طورت شركة يوتيوب الأمريكية خاصية فصول الفيديو التي أطلقتها منذ مدة وذلك من خلال إطلاق ميزة إظهار فصول الفيديو ضمن نتائج البحث.

وستسمح الميزة الجديدة بعرض الفصل الذي يبحث عنه المستخدم بشكلٍ مباشر دون الحاجة لمشاهدة الفيديو بالكامل من أجل مشاهدته.

وأشارت يوتيوب لأنّ الميزة الجديدة ستجعل المستخدم يحصل على نتائج أكثر دقة، وستوفر عليه الجهد والوقت، حيث سيظهر له الجزء الذي يبحث عنه بمجرد النقر عليه في نتائج البحث، وبالتالي لن يكون مضطراً لمتابعة محتوى لا يرغب في مشاهدته.

يذكر أنّ شركة يوتيوب قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مجموعة من الميزات التي تهدف من خلالها لجذب أكبر عدد من المستخدمين إليها.

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