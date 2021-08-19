فيلم العارف لأحمد عز يُحقق 50 مليون جنيه مصري

أصبح فيلم العارف للفنان المصري أحمد عز، أول فيلم مصري تتخطى إيراداته في مصر حاجز الـ50 مليون جنيه مصري في مصر في عصر كورونا.

وتمكن الفيلم الذي طُرح يوم 14 يوليو الماضي بمناسبة عيد الأضحى، من تحقيق هذا الرقم رغم الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ورغم خفض نسبة الحضور في الصالات لحوالي 25 لـ50%.

وتفوق الفيلم الذي لعب بطولته الفنان أحمد عز على فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز، وفيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي.

وفيلم العارف من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الدين وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم أحمد عز، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيص، أحمد خالد الصالح، حازم إيهاب، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين.

يذكر أنّ الفنان تامر حسني حقق رقماً قياسياً في الإيرادات بفيلم مش أنا، حيث تجاوزت حاجز 250 مليون جنيه مصري، لكنّ معظم هذه الإيرادات جاءت من قاعات السينما خارج مصر، في حين حقق أحمد عز رقمه من قاعات السينما المصرية.

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