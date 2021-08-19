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محمد منير يستعد لإحياء حفل فني في الساحل الشمالي في هذا التاريخ

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري محمد منير، عن موعد حفله الفني الذي سيحييه في الساحل الشمالي بحضور الجمهور.

حيث نشر “الكينغ” بوستر الحفلة التي ستُقام يوم 26 أغسطس الجاري، على صفحته الرسمية في موقع إنستغرام.

وتفاعل عشاق النجم المصري بشكلٍ كبيرٍ مع المنشور، مؤكدين شوقهم للقائه في الحفل الذي سيُقام بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان محمد منير قد تعرّض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى منها بشكلٍ نهائي.

يُذكر أنّ الكينغ أطلق قبل فترة أغنية “يا رايق” التي كتبها نور الدين محمد ولحّنها أحمد عمار، وأغنية “الباقي من أصحابي” على قناته في موقع يوتيوب، وحققت الأغنيتان نجاحاً كبيراً، ونالتا إعجاب عشاق محمد منير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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