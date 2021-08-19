Amazfit الصينية تُطلق ساعة جديدة للأطفال

رفعت شركة Amazfit الصينية النقاب عن ساعة جديدة مناسبة للأطفال، أطلقت عليها Amazfit.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة TFT مقاس 4 بوصة، ودقة عرض 240*240 بيكسل.

وتتميز الساعة بتصميمها الذي جاء من البولي كربونات على شكل مربع، وباحتوائها على كاميرا بدقة 2 ميغا بيكسل مع سوارة معصم 20 مم.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 700 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 4 أيام متتالية، وباحتوائها على تنبيهات تُذكّر الطفل ببدء نشاط الابتعاد عن الشاشة وحماية العين، وجمع البيانات عنه، وتحديد الوقت الذي يقضيه يومياً في الشمس.

وستدعم الساعة الجديدة بعض الأنشطة كالقفز، الركض، بالإضافة لوجود مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، وتتبّع أنماط النوم خلال اليوم.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، ستُطلق ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 123 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية