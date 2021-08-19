تويتر تكافح التغريدات المُضللة

في إطار رغبتها للحد من التغريدات التي تنشر معلومات مُضلِّلة ومُزيفة، أطلقت منصة تويتر ميزة جديدة قادرة على الكشف عن هذه التغريدات والإبلاغ عنها.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم بالإبلاغ عن المضامين والمحتويات المضللة، خاصةً الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت تويتر إلى أنّ الخاصية الجديدة ستُتاح بشكلٍ تجريبي لعددٍ قليلٍ من المستخدمين في أمريكا، كوريا الجنوبية، أستراليا، حيث سيظهر للأشخاص في هذه الدول زر “هذا مضلل”، والذين سيقومون من خلاله بالإبلاغ على التغريدة بعد تحديد الفئة التي تنتمي إليها، سواء أكانت تغريدة سياسية أو صحية أو غيرها.

وأكدت تويتر عدم قدرتها على الرد على جميع البلاغات بشكلٍ سريع، لكنّها قالت إنّ الطريقة الجديدة ستساعدها من وضع حدّ للتغريدات المضللة.

يُذكر أنّ انتقادات قاسية وُجِهت لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترات الماضية؛ لعدم قدرتها على ضبط الأخبار المزيفة، الأمر الذي دفع هذه المنصات لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من هذا الأمر.

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