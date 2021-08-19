سيتم شحن هواتف جوجل Pixel 6 بدون شاحن مُرفق بالعلبة!

العديد من المصادر على الإنترنت تشير إلى أن هناك احتمالية بعدم وجود شاحن مُرفق بعلبة هواتف جوجل Pixel 6، وبهذا الشكل تنضم شركة جوجل لصناعي الهواتف الذكية الأخرين الذين اتبعوا نفس النهج منذ عام 2020.

وفقاً لتقرير تم نشره على موقع The Verge فإن هاتف Pixel 5a الموجه لأصحاب الميزانيات المتوسطة هو أخر هاتف للشركة سيتم بيعه بشاحن مُرفق في العلبة، حيث تدعي شركة جوجل بأن معظم المستخدمين لديهم بالفعل محول “شاحن” USB-C وبالتالي ليست هناك حاجه لإرفاقه مع الهواتف الجديدة.

لو عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء فسنتذكر أن كل من آبل وسامسونج كانوا أول من يتخذون هذا النهج مع هواتفهم الرائدة الجديدة في عام 2020. الغرض من عدم إرفاق الشاحن مع الهواتف هو الحد من استهلاك الموارد وتكاليف الشحن وتقليل النفايات الإلكترونية ومخاطرها على البيئة.

ولكن في نفس الوقت صرح النقاد بأنها مجرد محاولة من الشركات المصنعة لتقليل التكلفة المصنعية وزيادة نسب المبيعات لأنهم بهذا الشكل يجبرون المستخدمين الذين لا يمتلكون الشاحن بضرورة شراء شاحن جديد بشكل منفصل من الشركة. جدير بالذكر أن معظم الشركات بدأت بالفعل باعتماد نفس النهج في طريقة شحن الهواتف الجديدة، بل وبدأوا يتخلون عن إرفاق الهاتف بسماعة الأذن أيضاً.

في الختام من المتوقع أن يتم شحن هواتف جوجل المنتظرة Pixel 6 و Pixel 6 Pro خلال خريف عام 2021 وكلاهما سيعملان بمعالج جديد من تصنيع جوجل والتي أطلقت عليه اسم “Google Tensor” مع مستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة من الأمام.

سيحتوي هاتف Pixel 6 Pro على شاشة ضخمة قياسها 6.7 بوصة بدقة عرض QHD+ 1440p والتي ستعمل بمعدل تحديث عالي سرعته 120Hz. أما بالنسبة للإصدار القياسي Pixel 6 فهو يحتوي على شاشة قياسها 6.4 بوصة بدقة عرض FHD+ 1080p وستعمل بمعدل تحديث سرعته 90Hz. من المتوقع أيضاً أن يتفوق هاتف Pixel 6 Pro من ناحية وحدة التصوير بفضل احتوائه على كاميرا تيليفوتو تدعم التقريب البصري حتى مستوى x4 متواجدة في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.