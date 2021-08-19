تسريبات ايفون 13 – هذا هو موعد الإطلاق الرسمي وسعة تحزين جديدة قادمة!

سلسلة هواتف ايفون 13 سوف يتم الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، وقد توفرت معلومات جديدة حول موعد الإطلاق الرسمي لها وفقاً لمحللين من ذوي الثقة.

بحسب المحلل دانيل أيفس في مجموعة Wedbush Securities المالية فإن هاتف ايفون 13 برو سوف يتم إطلاقه رسمياً في الأسواق بدايةً من الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر ، ولن يحدث تأخير مثلما حدث العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أيضاً أن هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس سوف تأتي بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت لأول مرة، كما سيتم إضافة مستشعر اللايدار LiDAR للتصوير ثلاثي الأبعاد في جميع الإصدارات بما في ذلك ايفون 13 وايفون 13 ميني.

من المتوقع أن تقوم ابل بتصنيع نحو 130 إلى 150 مليون وحدة من هواتف الايفون وشحنها في الأسواق، نصفها تقريباً سيكون عبارة عن هواتف ايفون 13 الجديدة.

ابل عادةً ما تطلق هواتف الايفون خلال شهر سبتمبر ولكن ما حدث العام الماضي من تأخير كان بسبب فيروس كورونا الذي عطل سلاسل التوريد وعملية الإنتاج قليلاً، وتمت عملية الإطلاق في شهر أكتوبر الماضي وسط صعوبات.

هواتف ايفون 13 قد تحمل تغييرات أخرى مثل تصغير حجم النوتش، ورفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز، واعتماد مزايا أخرى جديدة مثل ميزة الشاشة الدائمة Always On Display.

كذلك كاميرا ايفون 13 وخاصةً في إصدارات البرو Pro سوف تأتي بعدة مزايا جديدة مثل تصوير الفيديو في وضعية البورتريه مثل الكاميرات الاحترافية، وخاصية ProRes التي تعطى للمستخدم مساحة أكبر لتعديل الفيديو، فضلاً عن تحسينات أخرى في مواصفات الكاميرا نفسها.