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متى تستوجب حمى الرضيع استشارة الطبيب؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أنّ حمى الرضيع قد تدلّ على إصابة الطفل بأمراض عدة.

وحددت الرابطة هذه الأمراض بعدوى المسالك البولية، عدوى الجهاز الهضمي، وفي بعض الحالات قد تكون دليلاً على بعض الأمراض الخطيرة كالتهاب السحايا والالتهاب الرئوي.

ودعت الرابطة الألمانية الأهالي، إلى مراجعة الطبيب في حال فوري في حال تجاوزت حرارة الطفل 38 درجة، أو في حال كان يعاني من قيء وإسهال، طفح جلدي، تشنجات حرارية، بالإضافة لرفض تناول الطعام والشراب.

يذكر أنّ الرابطة الألمانية نصحت الأهالي باستخدام الطريقة الشرجية لقياس درجة حرارة الطفل، وقالت إنّ هذه الطريقة أكثر الطرق دقةً في إعطاء درجة الحرارة الحقيقية لجسم الرضيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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