المتحدة للطيران تدعو موظفيها لتخفيف حدة التعامل مع المشاغبين

دعت شركة الخطوط الجوية المتحدة موظفيها لعدم استخدام العنف مع الركاب، والابتعاد عن استخدام الأشرطة اللاصقة لتكميم الركاب المشاغبين الذين يثيرون مشاكل داخل الطائرة.

وأكدّت الشركة في مذكرة أرسلتها لموظفيها على وجود عناصر أخرى يمكن استخدامها مع مثيري الشغب.

وأوضحت الشركة أنّ استخدام التقييد والعنف مع الركاب أمر غير منطقي، ودعت لحل الخلافات بطرق سلمية.

مذكرة الشركة؛ جاءت بعد قيام مضيفي الطيران بتقييد ركاب عدّة بالشريط اللاصق؛ بسبب إثارتهم الشغب خلال الرحلات، وتحرشهم بالمضيفات، ومحاولتهم فتح باب الطائرة.

يُذكر أنّ رحلات الطيران بعد كورونا شهدت ارتفاعاً في نسبة حالات الشغب على متن الطائرات في كافة أنحاء العالم.

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