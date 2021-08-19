حمادة هلال يُكافئ الناجحين بالثانوية بأغنية جديدة

أهدى النجم المصري حمادة هلال، الطلاب الناجحين بالثانوية في مصر أغنية جديدةً بعنوان “نجحنا”.

وطرح النجم المصري الأغنية على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية، حيث وجّه رسالةً للطلاب قبل ساعات عدة من طرح الأغنية، تمنى فيها النجاح والتوفيق للجميع، وطالب الأهالي بعدم إجراء المقارنات بين أبنائهم والآخرين.

وأغنية “نجحنا” من كلمات حمادة هلال وأحمد الغريب، وألحان تيام علي، وتوزيع ميدو عز.

وحصدت الأغنية آلاف المشاهدات على موقع “يوتيوب”، ونالت إعجاب عشاق النجم المصري، الذين تركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية حول الأغنية.

يذكر أنّ النجم المصري أحيا خلال الصيف الجاري حفلات عدّة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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