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صيدلي يُواجه السجن لبيعه شهادات مزورة للقاحات كورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت السلطات الأمريكية بإلقاء القبض على الصيدلاني، تونغتانغ، الذي يعيش في شيكاغو؛ بتهمة بيع شهادات مزورة للقاحات كورونا.

وقالت السلطات المختصة ‘نّ الصيدلي باع البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي صاحبها اللقاح عبر موقع “آي باي”، وأشارت إلى أنّه باع 125 بطاقة مقابل عشرة دولارات لكل بطاقة.

ووجهت الشرطة 12 تهمةً للصيدلاني، من بينها سرقة ملكية عامة، وقدمته للمحاكمة، ومن المتوقّع أن يحكم عليه بالسجن عليه عشر سنوات.

من جهةٍ أخرى، عبّر مسؤولون في وزارة العدل عن غضبهم من تصرف تونغتانغ، وقالوا إنّهم سيتعاملون بحزمٍ مع هذه التصرفات كي لا تتكرر في المستقبل.

يُذكر أنّ عددًا كبيرًا من المتاجر والمحلات تطلب من الزبائن والموظفين إبراز هذه البطاقات التي تؤكد تلقيهم اللقاح ضد الفيروس السريع الانتشار.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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