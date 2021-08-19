شركة DJI تُطلق طائرةً جديدةً مناسبة لعشّاق التصوير

أزاحت شركة DJI الستار عن طائرةٍ مسيّرةٍ جديدةٍ مناسبة لعشاق التصوير، أطلقت عليها Mini SE.

وجاءت الطائرة الجديدة بهيكل خفيف الوزن، واحتوت على أربعة محاور قابلة للطيّ، تم تثبيت المراوح عليها، وتساعد هذه المحاور في جعل الطائرة صغيرةً عند الطيّ وقابلة للحمل في الجيب.

وتتميز هذه الطائرة بكاميرتها التي تصل دقتها إلى 20 ميغا بيكسل، والقادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1530×2720 بيكسل، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديوهات بدقة FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتحتوي الطائرة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة نصف ساعة في الشحنة الواحدة تقطع خلالها مسافة تقدّر بأربعة كيلومترات.

وألحقت الشركة الأمريكية بطائرتها الجديدة تطبيقًا خاصًا يمكن تحميله على الهواتف الذكية وربطه بها؛ من أجل توثيق البيانات وتسجليها على الذاكرة التي تصل سعتها حتى 246 غيغا بايت.

يُشار إلى أنّ DJI ستزود طائرتها بحقيبة صغيرة تضم جهاز لاسلكي، ثلاث بطاريات، كوابل للشحن والتوصيل، وستطرحها في الأسواق بسعر يصل إلى 299 دولارًا أمريكيًا.

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