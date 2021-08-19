ساعةٌ فاخرةٌ ذكيةٌ من فيتيبت الأمريكية

رفعت شركة فيتيبت الأمريكية النقاب عن ساعة ذكية، بمواصفات فاخرة أطلقت عليها Sense.

وأحاطت الشركة الأمريكية ساعتها الجديدة بسوار فاخر باللون الرمادي، وصنعت هيكلها من الفولاذ.

وأكدّت فيتيبت دعم ساعتها الجديدة لمجموعة كبيرة من الوظائف الصحية، كتخطيط كهربائية القلب ECG، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم SPO2، بالإضافة لاحتوائها على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، وتتبع أنماط النوم.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى توافق ساعتها الجديدة مع المساعد الصوتي لغوغل، ودعمها ميزة الدفع عن بعد.

يذكر أنّ فيتيبت ستوفر ساعتها الجديدة بألوان “الفضي، الأسود، والذهبي”، وستطرحها بالأسواق بسعر 380 دولارًا أمريكيًا مع اشتراك لمدة ستة أشهر في خدمة بريميوم مجانًا.

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