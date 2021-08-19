غوغل تمنح مشتركي خدمة YouTube Premium هديةً مجانيةً

في إطار سعيها للترويج لخدمة بث الألعاب؛ قامت شركة غوغل الأمريكية بمنح مشتركي YouTube Premium ثلاثة أشهر مجانية بحزمة Stadia Premiere Edition.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ العرض سيكون متاحًا، حاليًا، للمستخدمين في كندا، أمريكا، ومعظم الدول الأوربية، وسيكون بإمكان المشتركين في الخُطط الفردية والخُطط الطلابية والأسرية، والاشتراكات التجريبية الاستفادة منه والحصول عليه.

ودعت غوغل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا العرض، إلى المطالبة به قبل نهاية يناير 2022، وتفعيله قبل نهاية فبراير القادم، وقالت إنّ العرض سيتجدّد بشكلٍ تلقائي، لذلك على الأشخاص تقديم طريقة دفع صالحة مقدمًا، حتى لو أرادوا إلغاء التجديد بعد انتهاء الفترة المجانية.

يُذكر أن غوغل تحرص، بين الحين والآخر، على تقديم ميزات جديدة تجذب من خلالها المشتركين.

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