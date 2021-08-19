سامسونج تعمل على إزالة الإعلانات المزعجة من تطبيقاتها

ظهرت العديد من الأخبار الصحفية الجديدة على مواقع الإنترنت المتخصصة في مجال التقنية والتكنولوجيا والتي تفيد بأن شركة سامسونج تتجهز من أجل إزالة الإعلانات المزعجة من تطبيقاتها على هواتف الأندرويد.

وعلق أحد المتحدثين بالنيابة عن شركة سامسونج لإحدى المصادر التقنية قائلاً: ” اتخذت شركة سامسونج قرارها النهائي بإيقاف جميع الإعلانات من التطبيقات التابعة لملكيتها بما في ذلك تطبيق الطقس الخاص بها وتطبيق المدفوعات وتطبيقات السمات Themes. وسوف يتم تطبيق الممارسة الجديدة في وقت لاحق من عام 2021″.

جميعنا يعلم أنه من أسوأ الجوانب السلبية التي نتعامل معها اليوم مع هواتف الأندرويد هي ممارسة إضافة العديد من الإعلانات على تطبيقات الشركة الافتراضية، ولعل شركة شاومي وريلمي وسامسونج أبرز الشركات المصنعة للأندرويد التي تعتمد هذه السياسة. ولكن يبدو أن سامسونج تريد التخلص من هذه الممارسات السيئة لتمييز مستخدمي هواتف سامسونج عن أي من شركات الأندرويد الأخرى.

وقد أضاف مدير شركة Samsung Mobile السيد TM Roh لجميع الموظفين في اجتماع عام بأن شركة سامسونج تنوي بالفعل اتخاذ خطوة تجاه إزالة الإعلانات المزعجة من تطبيقاتها الافتراضية التي يتم تثبيتها مُسبقاً على هواتف الشركة، وسوف يشتمل ذلك على تطبيق الطقس والمدفوعات والثيمات، ويبدو أن هذا التعليق كان عبارة عن رد على سؤال إحدى الموظفين في الاجتماع.

وفقاً لبعض المصادر الإخبارية الأخرى فما قاله TM Roh هو أن الشركة قررت إزالة الإعلانات من التطبيقات الافتراضية عن طريق تحديث جديد لواجهة One UI ولكن لم نحصل من أي مصدر على تأكيد مما إذا كان هذا الأمر سيحدث من خلال التحديث الشامل القادم للواجهة أو سيكون خلال وقت لاحق من العام الحالي.

في نفس الوقت لا أحد يعلم بالتحديد مما إذا كان هذا الأمر سيقتصر على مستخدمي سامسونج في دولة كوريا الجنوبية فقط أم سيشتمل جميع مستخدمي سامسونج من جميع أنحاء العالم.

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على كل حال هذه الخطوة اتخذت اتجاها إيجابياً نحو مستخدمي سامسونج ويجعل الشركة تبدو وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح الموالي للمستهلك، خاصة وأن الشركة على علم أكيد بأن هناك العديد من المستخدمين الذين يرفضون شراء سامسونج تحديداً بسبب وجود إعلانات مزعجة على التطبيقات الافتراضية.

وربما جاء هذا بالتزامن مع وجود أخبار متداولة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن مبيعات هواتف سلسلة جالكسي S21 هي الأسوأً منذ سنوات طويلة، وبالتالي تحاول الشركة تعويض ما خسرته من خلال هذه الخطوة الإيجابية.