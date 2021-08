الصحة العالمية: اللقاحات تمنع زيادة الإصابات والوفيات بالمتحوّر «دلتا»

قالت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم يقي من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة “دلتا” من الفيروس التاجي.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن سواميناتان قولها، في إفادة عبر الإنترنت: “دقيق تماما أن اللقاحات تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة والوفيات من المتحور دلتا”.

من جانبها، أشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن “سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى”.

ولفتت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه إلى أن الصحة العالمية لا ترى حاليًا ضرورة في جرعات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشددة على أن “تطبيقها يجب ألا يكون أولوية”.

وأعلن في وقت سابق، مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن انتشار سلالة الدلتا يسبق الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي، مضيفا انه “في كل بلد، البؤر الساخنة والوفيات هي هناك حيث معدلات التطعيم المنخفضة وإجراءات الصحة العامة المحدودة”.

يُشار إلى أن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا المستجد هي واحدة من متغيرات الفيروس، وجرى اكتشاف هذه السلالة ووصفت لأول مرة في الهند، ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة طفرات لفيروس كورونا المستجد على أنها “مثيرة للقلق”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

