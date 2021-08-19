شركة Realme تدخل سوق الحواسيب المحمولة بحاسوب مميز

دخلت شركة Realme الصينية سوق الحواسيب المحمولة من خلال إطلاقها حاسوبها المحمول الأول الذي حمل اسم Realme Book.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالجات Core i3، و Core i5 من الجيل ال11، ومعالج رسوميات lirs EX، ونظام تشغيل Windows 10 قابل للتحديث حتى Windows 11.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1440*2160 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD مقاس 512 غيغا بايت أو 1 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات في الشحنة الواحدة، منافذ USB-C، منافذ USB-A، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ Realme لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد أو سعره.

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