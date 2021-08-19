ايباد الجيل التاسع iPad 9 – هذا ما نعرفه حتى الآن!

هناك العديد من إصدارات الايباد التي تطلقها ابل من الأعلى ثمناً وهي سلسلة ايباد برو وحتى الأدنى ثمناً كالجيل السابع والثامن ونحن الآن في انتظار الجيل التاسع iPad 9.

ايباد الجيل التاسع iPad 9 سوف يكون أحد الأجهزة التي سوف تعلن عنها ابل وتطلقها في الأسواق خريف العام الجاري أي فبل نهاية 2021.

تحسينات بسيطة في التصميم

مقارنة بالجيل الثامن الحالي iPad 8 ، سوف تكون هناك بعض التعديلات في التصميم الخارجي كتقليل سمك الجهاز وربما أيضاً تقليل حواف الشاشة لكن بشكل عام سوف يتم الحفاظ على نفس سمات التصميم وأهمها وجود زر Home وتقنية التعرف على الأصابع Touch ID.

تحسين المواصفات الداخلية

هناك عدة تحسينات أخرى منتظرة على مستوى المواصفات الداخلية مثل تطوير المعالج والاعتماد على معالج ابل A14 نغس المعالج المستخدم في سلسلة ايفون 12.



تحسين المعالج بدوره سوف ينعكس على الأداء ودعم الرسوميات بالإيجاب. يتوقع كذلك أن يحمل جهاز ايباد 9 تطويراً في أداء الكاميرا وخاصةً الكاميرا الأمامية، كذلك أن تكون السعة المبدئية 64 جيجابايت عوضاً عن 128 جيجابايت.

جهاز ايباد الجيل التاسع iPad 9 لا يتوقع أن يحمل تحديثات وتحسينات أخرى ثورية لأن ابل تود الحفاظ على سعره الرخيص الذي يبدأ من 330 دولار أمريكي تقريباً.

الأشهر القادمة لأبل ستكون أشهراً حافلة حيث ستقوم بالإعلان عن عدد من الأجهزة المهمة وإطلاقها في الأسواق ومنها أيضاً سلسلة ايفون 13 وجهاز ايباد ميني 6 الذي سيحمل هو الآخر تحسينات في التصميم والمواصفات ولكن مع سعر أعلى.