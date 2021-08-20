رسمياً – شاومي تعلن عن هاتف ريدمي 10 بمعدل تحديث 90Hz وبطارية 5000mAh

بالأمس القريب حصلنا على تسريب أبرز وأهم مواصفات هاتف شاومي المنتظر للفئة الاقتصادية هاتف ريدمي 10 – Redmi 10 ولكن الأمر أصبح رسمي بالفعل بعدما أعلنت شركة شاومي على صفحتها الرسمية بأن هاتف Redmi 10 سيضرب الأسواق قريباً بسعر يبدأ مع 179$ دولار أمريكي.

في الحقيقة، من خلال المواصفات وسعر الهاتف، يبدو أن هاتف ريدمي 10 – Redmi 10 يُعبّر عن صفقة حقيقية لأصحاب الميزانيات المحدودة، ولكن دعونا نتحدث في البداية عن تصميم الهاتف قبل الحديث عن مواصفاته التقنية.

في البداية تصميم الهاتف بسيط جداً ولا يحتوي على أي شيء ملفت للانتباه، ومع ذلك يتمتع بحواف نحيفة إلى حد ما ولكن تظهر الحافة السفلية بأنها أكثر سُمكاً قليلاً من حواف الهاتف. يحتوي الهاتف على شاشة تقليدية مسطحة وتتوسطها من الأعلى فتحة للكاميرا الأمامية.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي عبارة عن وحدة تصوير رباعية متواجدة في الزاوية العلوية اليسرى، وأسفل يسار الهاتف من الخلف يمكنك رؤية شعار Redmi. يتواجد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع على جانب الهاتف، تماماً مثل أزرار الصوت والطاقة.

أما بالحديث عن مواصفات الهاتف فهو يحتوي على شريحة MediaTek Helio G88 المميزة، ويأتي قياس الشاشة 6.5 بوصة عالية الدقة +FHD 1080p والتي تعمل بمعدل تحديث سرعته 90Hz مع الدعم لتقنية معدل التحديث المتغير “المزامنة التكيفية” للعمل بمعدل تحديث 45Hz و 60Hz و 90Hz حسب الحاجة من أجل توفير الطاقة.

يأتي الهاتف على هيئة ثلاث طرازات متنوعة في ذاكرة الوصول العشوائي التي تبدأ مع 4 جيجابايت وتنتهي مع 6 جيجابايت، بينما سعة التخزين تبدأ بحجم 64 وتنتهي بحجم 128 جيجابايت فقط.

كاميرا الهاتف الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة عُمق بدقة 2 ميجابيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل.

تماماً مثل هواتف Redmi 9 يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير مع دعم الهاتف للشحن السلكي بقوة 18 واط مع دعم الشحن السلكي العكسي بقوة 9 واط وسيتم شحن الهاتف بشاحن قوته 22.5 واط في العلبة.