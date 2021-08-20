تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الترجمة؟

تطبيق الترجمة قدمته ابل للجمهور العام الماضي لأول مرة مع تحديث iOS 14، والآن مع تحديث iOS 15 شهد التطبيق إضافة عدة تحسينات وخصائص جديدة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

ترجمة أي نص في النظام

الآن في تحديث iOS 15 يمكنك تحديد أي نص في أي تطبيق أو أي مكان في النظام وسوف تجد خيار الترجمة لترجمة النص عبر تطبيق الترجمة Translate بمعنى آخر أي نص في النظام بات قابلاً للترجمة المباشرة بمجرد تظليله واختيار “ترجمة Translate”.

خاصية Live Text

خاصية Live Text الجديدة في تحديث iOS 15 هي خاصية جديدة في تطبيق الكاميرا والصور مهمتها الرئيسية التعرف على النصوص في المشهد أو الصورة.

بعد التعرف على النص في النص، يمكن نسخه ولصقه وكذلك ترجمته مباشرةً عبر تطبيق الترجمة وتلك خاصية مفيدة سواء كنت تذاكر لغة أجنبية أو كنت مسافراً خارج البلاد وتود ترجمة ما يوجد حولك من علامات إرشادية وقوائم طعام وما إلى ذلك.

تطبيق الترجمة

واجهة استخدام تطبيق الترجمة نفسه شهدت عدة تحسينات وخاصةً في الجزء المتعلقة بترجمة المحادثات الصوتية حيث نجد أنه تم إضافة فقاعات الدردشة للواجهة لسهولة تتبع سير المحادثة.

كذلك تم إضافة خيار الترجمة التلقائية Auto Translation والذي يجعل التطبيق قادراً على اكتشاف الكلام والرد عليه بين المتحدثين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى الضغط على زر الميكروفون في كل مرة.

كانت تلك أبرز الإضافات التي أوجدتها ابل داخل تطبيق الترجمة الخاص بها في تحديث iOS 15 علماً بأن التطبيق يدعم عدة لغات من بينها اللغة العربية.