هاتف سامسونج جالكسي A52s قادم بمعالج أقوى وخيار جديد باللون النعناعي

كما ذكرنا لكم منذ أيام قليلة بأن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف الميزانية المتوسطة الجديد سامسونج جالكسي A52s وهو نسخة مُحسنة من الهاتف الأصلي جالكسي A52 مع شريحة معالجة أقوى من كوالكم وخيار جديد باللون النعناعي.

يحتوي الهاتف الجديد جالكسي A52s على معالج كوالكم Snapdragon 778G بدلاً من معالج كوالكم Snapdragon 750G وهي ترقية كبيرة في قوة أداء الهاتف على صعيد مستوى الأداء مما تجعله قادر على التعامل مع مقاطع الفيديو عالية الجودة 4K HDR بسهولة. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك لون جديد وهو النعناعي الأخضر بجانب خيارات الألوان الأساسية مثل الأسمر والأبيض والبنفسجي.

تحتوي شاشة هاتف جالكسي A52s على لوحة عرض مذهلة Super AMOLED قياس 6.5 بوصة وتعمل بمعدل تحديث عالي سرعته 120Hz وتشتمل وحدة التصوير الخلفية على أربع كاميرات ذات عدسة واسعة وعريضة للغاية وعميقة وعدسة ماكرو، ولكن العدسة العريضة للغاية هي الوحيدة التي تتمتع بميزة التثبيت البصري. وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

بقية مواصفات الهاتف تشتمل على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير مما يعني أنه من الممكن استخدام الهاتف طوال يوم عمل بدورة شحن واحدة، بجانب ميزة الشحن السريع بقوة 25 واط فقط – تماماً مثل جميع هواتف سامسونج الرائدة.

سامسونج جالكسي A52s يحتوي على مكبرات صوت استريو مزودة بتقنية Dolby Atmos ومن أهم المزايا الرائعة التي لا تتواجد في أي من هواتف الفئة المتوسطة هي ميزة تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

بالعودة إلى المواصفات الداخلية سيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وذاكرة تخزين سعتها 128 جيجابايت، ولكن هناك بعض المصادر التي تشير إلى احتمالية وجود إصدار أخر 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

على كل حال هناك منفذ MicroSD قادر على دعم بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 1 تيرابايت. أخيراً ستبدأ عملية الطلب المسبق بدءاً من 24 أغسطس القادم وسيتم شحن الهاتف في المملكة المتحدة بقيمة 409 جنيهاً إسترليني في يوم 3 سبتمبر.