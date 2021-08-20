إجراءات جديدة تتخذها شرطة نيويورك مع أفرادها

في إطار سعيها لحث رجال الشرطة على أخذ لقاحات كورونا، قامت شرطة نيويورك بإصدار قرار، ألزمت من خلاله الجميع بأخذ لقاحات كورونا أو ارتداء الكمامة طوال فترة العمل.

وبرر المتحدث باسم إدارة شرطة المدينة اتخاذهم هذا القرار بتدني مستوى التطعيم بين رجال الشرطة، في وقتٍ تشهد البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدّ المتحدث أنّ نسبة التطعيمات بين أفراد الشرطة وصلت لحوالي 47%، في حين كانت النسبة بين السكان البالغين 68%، وأشار لأنّ التطعيم أصبح متاحاً للجميع، لذلك يجب عليهم أخذه.

يذكر أنّ نيويورك تعد أكثر المدن الأمريكية تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجلت المدينة أكثر من 2 مليون و215 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 53 حالة وفاة.

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