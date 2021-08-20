مزايا واتس اب قادمة – رسائل مختفية حتى 90 يوماً وتحسين استعراض الروابط!

واتس اب بشكل دوري يختبر ويطلق الكثير من المزايا لتحسين تجربة الاستخدام ومن المزايا القادمة للتطبيق قريباً ميزة الرسائل المختفية بعد فترة تصل إلى 90 يوماً وتحسين استعراض الروابط التي يتم مشاركتها عبره.

الرسائل المختفية في واتس اب حتى 90 يوماً

في نهاية العام الماضي، أطلق واتس اب ميزة الرسائل المختفية والتي تجعل الرسائل تختفي من تلقاء نفسها بعد مرور 7 أيام، ويمكن تفعيل ذلك الخيار لكل محادثة على حدى.

ثم مؤخراً، أضاف واتس اب ميزة العرض لمرة واحدة View Once والتي تجعل الصور ومقاطع الفيديو تختفي ذاتياً بمجرد فتحها وعرضها مرة واحدة فقط.

والآن قام واتس اب في نسخته التجريبية الأخيرة بتعديل خاصية الرسائل المختفية Disappearing Messages لتسمح باختفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً عوضاً عن 7 أيام فقط مما يعطي مرونة أكبر عند التعاطي مع هذه الخاصية من قِبل المستخدم.

تحسين استعراض الروابط

في النسخة التجريبية الأخيرة أيضاً لواتس اب، شاهدنا تغيراً في الكيفية التي يتم بها استعراض الروابط حيث سنجد نافذة استعراض النوافذ أكبر حجماً مما هي عليه الآن مما يعطي المستخدم فرصة أكبر على معرفة محتوى الرابط قبل الضغط عليه.



نحن في انتظار إطلاق واتس اب لثلاث مزايا مهمة هي إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية، وأيضاً فتح الحساب الواحد على أكثر من جهاز، و نقل محادثات واتس اب بسهولة بين الأندرويد و الايفون وإن كانت الأخيرة تم إطلاقها بالفعل على نطاق محدود على هواتف سامسونج.