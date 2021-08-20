دراسة: نوع معين من الآلام قد يدل على الخرف

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون صينيون تابعون لجامعة تشونغتشينغ الطبية الصينية، بأنّ الآلام المستمرة في الجسم قد تكون علامة من علامات الزهايمر.

وشملت الدراسة بيانات 2500 شخص أمريكي، تم إخضاعهم لفحوصات جسدية واختبارات معملية وتقييمات مفصلة للألم، في الفترة ما بين 1990 و1994.

وأظهرت الدراسة بأنّ كل شخص من أصل 7 أشخاص يعانون من ألم واسع النطاق، يشمل تصلباً أو ضيقاً في الخصر، وعلى جانبي الجسم، وفي الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع في نفس الوقت مرشحين للإصابة بالزهايمر.

وقال الباحثون إنّ نسبة الإصابة بالزهايمر بين هؤلاء الأشخاص وصلت ل47%، في حين بلغت نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية بينهم ل29%.

وبرر الباحثون الأمر بأنّ انتشار الألم يعكس الاضطرابات الهيكلية التي تؤثر على العظام، المفاصل، والعضلات، وقالوا إنّ هذا الأمر يؤشر على الزهايمر بغض النظر عن الجنس، العمر، والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.

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