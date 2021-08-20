بلقيس تُغني “دبلوماسي”

أطلقت الفنانة بلقيس على حسابها الرسمي في تويتر، فيديو كليب أغنيتها الجديدة دبلوماسي التي قدمتها باللهجة المصرية.

وأكدت النجمة الإماراتية بأنّ الأغنية الجديدة، ستطرح على يوتيوب يوم 20 أغسطس في تمام السابعة مساءً.

وتعاونت بلقيس في هذه الأغنية مع عزيز الشافعي، الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها، في حين تولى جمال الحمداوي توزيعها.

وظهرت النجمة الإماراتية في فيديو كليب الأغنية، وهي ترتدي فستاناً أحمر وتقوم ببعض الرقصات.

وحظيت التغريدة بإعجاب عشاق بلقيس، الذين عبروا عن شوقهم لمتابعة الأغنية عبر اليوتيوب.

يذكر أنّ بلقيس لا تزال تتصدر الترند بأغنيتها جبار، التي أطلقتها قبل مدة وتجاوزت حاجز ال4 مليون مشاهدة.

وأغنية جبار من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج إيلي فهد.

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