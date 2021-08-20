هايلو الصينية تُطلق ساعة مقاومة للماء والغبار

أزاحت شركة هايلو الصينية الستار عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها LS10.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مستديرة مقاس 1.32 بوصة بدقة، عرض 360*360 بيكسل، وستضم زرين للتحكم بها.

وستحتوي الساعة على مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، وآخر لقياس نسبة الأوكسجين، وستدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيا IP68.

وستضم الساعة الجديدة بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 20 يوماً، بلوتوث، بالإضافة لإمكانية ربطها بالهاتف الذكي واستخدامها من أجل الرد على

الرسائل.

يُشار إلى أنّ هايلو ستطرح ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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