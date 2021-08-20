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هايلو الصينية تُطلق ساعة مقاومة للماء والغبار

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة هايلو الصينية الستار عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها LS10.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مستديرة مقاس 1.32 بوصة بدقة، عرض 360*360 بيكسل، وستضم زرين للتحكم بها.

وستحتوي الساعة على مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، وآخر لقياس نسبة الأوكسجين، وستدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيا IP68.

وستضم الساعة الجديدة بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 20 يوماً، بلوتوث، بالإضافة لإمكانية ربطها بالهاتف الذكي واستخدامها من أجل الرد على
الرسائل.

يُشار إلى أنّ هايلو ستطرح ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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