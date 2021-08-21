افتتاح جسر يربط بين أكبر دولتين في العالم

تم الإعلان عن الانتهاء من بناء جسر جديد يربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا والصين، وذلك بعد سبع سنوات من بدء عمليات البناء.

وسيحمل الجسر اسم جسر تونغجيانغ – نيجنلينينسكوي، على اسمَي المدينتين اللتين يربط بينهما في كل من الصين وروسيا، حيث تقع تونغجيانغ أقصى شمال شرق الصين بمقاطعة بينما تقع مدينة نيجنلينينسكوي الروسية، على الحدود مع الصين على ضفة نهر أمور.

يبلغ طول الجسر 2215 مترًا، غالبيتها في الجانب الصيني 1886 مترًا.

يُذكر أن هذا الجسر ليس الجسر الوحيد الذي يربط بين أكبر دولتين في العالم. حيث تم افتتاح جسر خاص بالشاحنات 2019، يربط بين مدينتي هيهي في الصين وبلاغوفيشتشينسك في روسيا.

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