منوعات

قبر يعرض للبيع في مزادٍ علني بسعر خيالي لهذا السبب

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت عائلة الملحن الراحل جيري هرمان عن عرضها القبر الذي اشتراه الملحن عام 1997 في مقبرة النجوم في حديقة قرية ويستوود ميموريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للبيع في مزاد علني.

وأشارت العائلة لأنّ المزاد على قبر الغرانيت المجاور لقبر النجمة مارلين مونرو والصحفي هيو هيفنر سيبدأ ب2 مليون دولار أمريكي.

وروجت ابنة الفنان الراحل للقبر من خلال قولها إنّه يقع بين شخصين كانا من أكثر الأشخاص جاذبية في حياتهم.

وكان الملحن الذي توفي في العام 2019 عن عمرٍ يناهز 88 عاماً قد اشترى القبر مقابل 75 ألف دولار أمريكي ليدفن فيه، قبل أن يطلب من عائلته دفنه بجوار والدته في نيوجرسي بعد اكتشاف إصابته بالإيدز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك