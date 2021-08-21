قبر يعرض للبيع في مزادٍ علني بسعر خيالي لهذا السبب

أعلنت عائلة الملحن الراحل جيري هرمان عن عرضها القبر الذي اشتراه الملحن عام 1997 في مقبرة النجوم في حديقة قرية ويستوود ميموريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للبيع في مزاد علني.

وأشارت العائلة لأنّ المزاد على قبر الغرانيت المجاور لقبر النجمة مارلين مونرو والصحفي هيو هيفنر سيبدأ ب2 مليون دولار أمريكي.

وروجت ابنة الفنان الراحل للقبر من خلال قولها إنّه يقع بين شخصين كانا من أكثر الأشخاص جاذبية في حياتهم.

وكان الملحن الذي توفي في العام 2019 عن عمرٍ يناهز 88 عاماً قد اشترى القبر مقابل 75 ألف دولار أمريكي ليدفن فيه، قبل أن يطلب من عائلته دفنه بجوار والدته في نيوجرسي بعد اكتشاف إصابته بالإيدز.

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