البنت القوية لوائل كفوري تتجاوز 40 مليون مشاهدة بأقل من شهرين

عبّر الفنان اللبناني وائل كفوري عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية البنت القوية، والتي تجاوزت حاجز ال40 مليون مشاهدة بأقل من شهرين.

ونشر النجم اللبناني على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك مقطع من الأغنية وعلّق عليه بالقول 40 مليون مشاهدة للبنت القوية، مع وضع قلب أحمر تعبيراً عن امتنانه لجمهوره الذي كان السبب الرئيسي وراء هذا الإنجاز.

وكانت البنت القوية قد حققت نجاحاً كبيراً بسبب بساطة كلماتها، وطريقة الفيديو كليب البسيطة والمعبرة.

وأغنية البنت القوية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أنّ النجم اللبناني حقق نجاحاً آخراً بأغنية كلنا مننجز والتي كانت تتر لمسلسل دان تاون، وهي من كلمات علي المولي وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب.

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