نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنيتها الخليجية

شوقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها لأغنيتها الخليجية الجديدة عليه ابتسامة وذلك من خلال طرحها بوستر وتيزر كليب الأغنية الجديدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، وعلّقت على المنشور بكلمة قريباً.

وتعدّ الأغنية الجديدة ثالث أغاني ألبومها الجديد عكس الطبيعة، وتعاونت فيها مع الشاعر الإماراتي محمد القاسمي، والملحن أدهم، والموزع مهند خضر.

وعبّر عشاق النجمة الذهبية عن شوقهم للاستماع للأغنية الجديدة، وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

يذكر أنّ نوال الزغبي حققت نجاحاً كبيراً بأغنية أرقص، وذلك بعدما حصدت الأغنية التي أنتجتها روتانا أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأغنية أرقص من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان ألفريد سعد، وتوزيع نور الأسعد، وإخراج فادي حداد.

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